Le député d’extrême gauche Mossi Raz (Meretz) a été assez silencieux depuis l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d. Il a enfin réagi…en appelant le gouvernement a démanteler sans délai l’avant-poste « Guiv’at Yehouda » édifié après l’attentat face à Kiryat Arba en guise de réponse à la barbarie ‘palestinienne’.

Dans un communiqué, le député écrit : « Un nouvel avant-poste criminel a été édifié du nom de ‘Guiv’at Yehouda’ près de Kiryat Arba. La députée Orit Struck est venue soutenir les délinquants. J’ai fait une demande urgente pour qu’on le démantèle. Nous ne permettrons pas la création de nouveaux avant-postes. »

La réaction d’Orit Struck n’a pas tardé : « Si l’on respecte les règles de l’Administration civile, le démantèlement de ‘Guivat Yehouda’ se trouve au bas de l’ordre des priorités, et il sera possible de le démanteler lorsque toutes les constructions illégales ‘palestiniennes’ du sud du mont Hevron ainsi que celles qui sont proches de nos axes routier auront été démantelées. Nous demandons à l’Administration civile d’agir selon ses propres règles et non pas selon celles de Mossi Raz ».

Le maire de Kiryat Arba, Eliyahou Libman a appelé la population à venir soutenir le nouvel avant-poste et a déclaré : « On tue ici des Juifs parce qu’ils sont Juifs ici en Erets Israël. Dieu merci, il y a ici une jeunesse du mouvement ‘Na’hala’ qui se dévoue pour Erets Israël et un groupe de ce mouvement a édifié cette nuit un nouveau point de peuplement. Ce lieu doit rester et se développer, c’est notre réponse au terrorisme. Nous, citoyens, apporterons une réponse sioniste et juive cinglante au terrorisme… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90