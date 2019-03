Après le terrible massacre perpétré dans deux mosquées en Nouvelle- Zélande, et qui ont fait près de cinquante morts et de nombreux blessés, le ministre iranien des Affaires en a profité pour attaquer Israël et mettre ces attrentats au même niveau que ce qui se passe sur le Mont du Temple.

Sur son compte Twitter, le chef de la diplomatie iranienne se livre à un exercice de haute volée: “Le fait que les sociétés démocratiques ne sont pas punies lorsqu’elles encouragement le fanatisme amène à ce que des voyous israéliens entrent dans des mosquées en Palestine afin d’offenser les Musulmans et que des terroristes pénètrent dans une mosquée en Nouvelle-Zélande et massacrent quarante-neuf personnes. Il faut mettre fin à cette hypocrisie occidentale dans son indulgence face à la démonisation de l’Islam sous prétexte de liberté d’expression”.

Cqfd…

