Dans un communiqué, la présidente du parti Gesher, Orly Lévy-Abecassis, a catégoriquement démenti les informations qui circulent et qui font état de son intention d’abandonner la course à cause des mauvais sondages. Elle l’a répété lors d’un meeting électoral à Jérusalem : « Ce n’est pas à l’ordre du jour ». La candidate a dénoncé un « message mensonger qui provient de sources qui ne sont pas liées au parti Gesher » ainsi qu’une « tentative de détournement d’élections ».

Sans citer de noms de partis, elle a cru deviner d’où proviennent ces rumeurs : « Il y en y qui craignent actuellement que des électeurs les quittent pour rejoindre Gesher qui se renforce ces derniers temps. Gesher poursuivra un campagne électorale propre et focalisée sur les vraies questions ».

« Nous serons la surprise de ces élections », a indiqué la députée.

Depuis sa création, le parti d’Orly Lévy-Abecassis était crédité de manière constante de 5 à 6 sièges. Mais depuis la formation du parti Bleu-Blanc elle n’arrive plus à atteindre le seul d’éligibilité.

Photo Miriam Alster / Flash 90