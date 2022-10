Ce soir, les forces de sécurité israéliennes ont procédé à l’arrestation de deux membres de la famille du terroriste qui a poignardé plus tôt dans la journée, un jeune homme de 20 ans, dans le quartier de Guivat Hamivtar, à Jérusalem.

Le terroriste, un arabe israélien âgé de 16 ans et originaire du village d’Anata, a été neutralisé quelques heures plus tard par un policier.

Lors de l’intervention dans le village arabe, les policiers et les gardes-frontières ont été attaqués par des émeutiers qui ont jeté des pierres, des barres de fer et des feux d’artifice dans leur direction. Trois combattants israéliens ont été blessés légèrement et des dégâts ont été causés à des véhicules de police.