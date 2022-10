Aujourd’hui (samedi), un jeune d’une vingtaine d’années a été blessé lors d’un attentat à l’arme blanche à Jérusalem.

Le terroriste, un jeune arabe du quartier d’Anata, âgé de 16 ans, a réussi à s’enfuir après avoir poignardé sa victime. Il a été repéré plus tard sur un terrain de foot du quartier de Guivat Hamivtar. Le terroriste s’est avancé vers le policier avec un objet suspect en main, qui s’est avéré être un couteau. Le policier se trouvant derrière une barrière ne s’est pas senti menacé et n’a pas tiré. Puis, le terroriste a commencé à courir pour s’enfuir. Le policier l’a poursuivi jusqu’à ce que le terroriste ne recommence à le menacer avec son couteau. A cet instant, le policier a tiré et l’a neutralisé.

Le policier a reçu les félicitations de sa hiérarchie pour son action réfléchie, efficace et qui a permis de neutraliser le terroriste.

Le blessé est actuellement hospitalisé, son état est qualifié de grave mais stable.