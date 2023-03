Un peu avant 16h aujourd’hui (dimanche), une voiture israélienne avec à son bord deux adultes d’une trentaine d’années et leurs trois enfants a été prise pour cible par un terroriste palestinien.

Les deux parents ont été blessés par les tirs à bout portant du terroriste qui a réussi à s’enfuir.

Par miracle, les enfants s’en sont sortis indemnes physiquement.

L’un des deux adultes, le père de famille, a été gravement blessé et transporté à l’hôpital Beilinson à Petah Tikva. Le deuxième blessé, la mère, a été plus légèrement atteinte et serait surtout en état de choc.

Comme lors du précédent attentat qui s’est déroulé à Hawara et qui a coûté la vie à Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, celui-ci intervient alors que des hauts-responsables sécuritaires israéliens participent à un sommet sécuritaire à Akaba avec des responsables palestiniens et jordaniens sous l’égide de l’Egypte et des Etats-Unis.