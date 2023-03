Deux Israéliens ont été bléssés dont l’un gravement, dans un attentat survenu à Hawara, il y a quelques minutes. Un ou plusieurs terroristes ont ouvert le feu sur une voiture. Les tirs ont été effectué à bout portant.

Le ou les terroristes ont réussi à s’enfuir. Les soldats de Tsahal les recherchent activement.

Comme lors du précédent attentat qui s’est déroulé à Hawara et qui a coûté la vie à Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, celui-ci intervient alors que des hauts-responsables sécuritaires israéliens participent à un sommet sécuritaire à Akaba avec des responsables palestiniens et jordaniens sous l’égide de l’Egypte et des Etats-Unis.

Plus de détails à venir