Les médias officiels syriens ont fait état d’une attaque aérienne jeudi soir contre plusieurs objectifs situés près de Damas. Ils rajoutent que la DCA syrienne a été actionnée et aurait réussi à « intercepter plusieurs missiles ». L’attaque a été attribuée à Israël car selon ces médias, les avions venaient du plateau du Golan.

Mardi, le ministre de la Défense Naftali Benett avait déclaré qu’Israël opérait en Syrie et frappait des objectifs iraniens avec comme but final le départ des troupes iraniennes et des milices pro-iraniennes de Syrie.

Photo médias arabes