Lors d’un meeting électoral à Or Yehouda, le Premier ministe a officiellement annoncé que s’il forme le prochain gouvernement, c’est Nir Barkat qui sera son ministre des Finances. L’ancien maire de Jérusalem succéderait ainsi à Moshé Cahlon.

Binyamin Netanyahou a également annoncé qu’il présentera six réformes importantes qu’il compte mettre en oeuvre dans le domaine de l’économie et du système de santé.

Nir Barkat a réagi à cette annonce: « Je remercie le Premier ministre pour cette énorme confiance qu’il m’accorde en me proposant le ministère des Finances dans un prochain gouvernement qu’il formerait et pour avoir donné son assentiment au programme économique que je lui ai présenté. Nous devons miantenant tous nous atteler à la victoire du Likoud afin de former un gouvernement national et mettre en oeuvre les grandes réformes qui permettront la poursuite de la croissance et la réussite de l’Etat d’Israël tout entier ».

Avec cette nomination annoncée, Binyamin Netanyahou espère aussi ramener vers le Likoud des voix de centre droit qui sont allées vers Bleu-Blanc ou qui se sont abstenues lors des élections précédentes.

