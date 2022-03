Hier (mardi) deux avions d’El Al avec à leur bord des olim de Russie ont atteri à l’aéroport Ben Gourion.

L’Agence Juive agit beaucoup en Russie aujourd’hui pour offrir des solutions aux Juifs qui se retrouvent pris dans les affres de la guerre. Les combats se déroulent sur le sol ukrainien mais les Russes subissent aussi les conséquences de ce conflit. D’une part, ils craignent les retombées économiques des sanctions imposées par le monde occidental sur leur pays et d’autre part, ils veulent fuir un pays qui restreint plus que jamais leur liberté d’expression. En effet, depuis le début des hostilités de nombreuses personnes ont été arrêtées en Russie pour avoir manifesté contre l’invasion russe en Ukraine.

Le président d’El Al, Avigal Soreq, s’est exprimé au sujet de ces vols spéciaux : »El Al continue à servir de pont aérien entre Israël et le monde et se rendra dans chaque endroit où se trouvent des Juifs et des Israéliens en situation de détresse ».

Parallèlement à l’arrivée de ces olim russes, l’Agence Juive poursuit son action aux frontières de l’Ukraine pour venir en aide aux réfugiés. Son président par intérim, Yaakov Hagoel, est arrivé hier en Pologne avec une délégation. Ils ont apporté du personnel et du matériel médical.

Des centres de soin ont été mis en place afin de fournir aux réfugiés les réponses nécessaires avant leur départ pour Israël. La délégation agit également auprès des autorités pour atteindre un nombre plus important de Juifs qui ont besoin de soins médicaux et de soutien psychologique.