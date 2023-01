Lors d’une opération menée à Djénine cette nuit (mercredi à jeudi), les soldats de Tsahal ont arrêté deux fils d’un des chefs du Djihad islamique, Khaled Abou Zina.

Deux autres terroristes ont été tués alors que des affrontements ont éclaté avec les combattants de Tsahal. Un soldat israélien a été légèrement blessé par une charge explosive.

Plusieurs armes ont également été saisies.

D’après des sources palestiniennes, les deux morts sont âgés de 25 et 57 ans. Le premier était officier de terrain dans l’unité Djénine du Djihad islamique, le second est instituteur de profession et les Palestiniens prétendent qu’il a été abattu par un tireur d’élite alors qu’il était chez lui.

Abou Zina a réagi à l’arrestation de ses deux fils: »Israël ne fait pas la différence entre l’échelon politique et l’échelon militaire du Djihad islamique ». Il estime qu’Israël cherche à faire disparaitre l’échelon politique de l’organisation et a cité Bassam Al Saadi, le chef du Djihad islamique en Samarie, arrêté au mois d’août dernier. »Tout le monde sait ce qui lui est arrivé », a lancé Abou Zina, en faisant allusion à l’emprisonnement d’Al Saadi.

C’est à la suite de l’arrestation d’Al Saadi qu’avait été lancée l’opération Aurore l’été dernier.