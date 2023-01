Hier (mercredi), le Conseil de sécurité de l’ONU a débattu des sanctions israéliennes imposées à l’Autorité palestinienne suite au vote anti-israélien d’une résolution qu’elle avait initiée devant l’Assemblée générale de l’institution.

Linda Thomas Greenfield, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies a déclaré que son pays s’opposait à toute action unilatérale qui mettrait en péril la stabilité et la faisabilité de la solution à deux Etats. Elle a précisé que par là, elle entendait »tout changement au statu quo sur le Mont du Temple », en faisant allusion à la visite du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

L’ambassadrice a également souligné que les Etats-Unis s’opposent aux constructions dans les implantations et à la légalisation des jeunes implantations. Elle a, tout de même, ajouté qu’elle condamnait les actes de terrorisme et l’incitation à la haine.

»Les Etats-Unis souhaitent travailler avec le nouveau gouvernement pour promouvoir les valeurs au coeur de nos relations depuis des décennies. Les Etats-Unis demeurent attachés à la solution à deux Etats qui vivent côte à côte dans la paix et la sécurité. Une telle paix ne peut être acquise que par des négociations directes entre les Israéliens et les Palestiniens. Il faut se concentrer sur des mesures qui réduisent les tensions. Nous sommes très inquiets de la situation en Cisjordanie et de l’instabilité. Nous condamnons les derniers actes terroristes et faisons part de notre préoccupation par rapport au nombre croissant de victimes. Il convient de prendre des décisions urgentes pour préserver les vies humaines », a déclaré Linda Thomas Greenfield.

Elle a appelé à la libération des otages israéliens à Gaza.

L’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, dont le statut VIP a été annulé par Israël dans le cadre des sanctions contre l’Autorité palestinienne, est arrivé à la séance avec un drapeau palestinien sur sa veste. Il a accusé Israël de vivre »dans un univers parallèle », dans lequel tout le monde se trompe et seul Israël a raison. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates contre Israël. Il a soutenu que les sanctions décidées par Israël étaient contraires au droit international et qu’Israël punit les Palestiniens pour s’être tournés de manière légitime et non violente vers une institution internationale.

L’ambassadeur israélien, Guilad Erdan, a attaqué les ministres palestiniens à l’ONU: »Les Palestiniens nous présentent un spectacle mensonger. Nous entendons sans cesse que l’année écoulée était la pire pour les Palestiniens et nous l’avons lu dans plusieurs rapports de l’ONU. Cette affirmation est démentie par les faits ». Il a cité l’exemple du terroriste éliminé lundi dernier dans le Goush Etsion, que les Palestiniens ont présenté à l’ONU comme un assassinat gratuit. »Ce que le représentant palestinien a »oublié » de préciser », explique Erdan, »c’est que cet homme, que le Hamas a encensé, est un terroriste qui tiré sur des soldats un instant avant d’être tué et qu’il a aussi tiré sur un bus israélien un jour avant. L’immense majorité des morts palestiniens ne sont pas des citoyens sans histoires. Il s’agit peut-être de la pire année mais seulement pour les terroristes palestiniens ».

Puis il a rappelé les chiffres du terrorisme: »Du 1er janvier au 31 décembre 2022, il y a eu 5434 attentats terroristes contre des Israéliens. 481 Israéliens ont été blessés et 31 assassinés. Il s’agit de l’année où se sont déroulés le plus d’attentats contre des Israéliens pendant la dernière décennie. Israël ne compte pas rester les bras croisés face au terrorisme politique palestinien. Toute mesure prise par Israël contre la démarche palestinienne de se tourner vers la Cour de Justice internationale, était non seulement justifiée mais aurait même dû être prise depuis longtemps. Israël a retardé ces sanctions afin de laisser une chance au dialogue. Les Palestiniens ont prouvé qu’ils ne recherchaient pas le dialogue mais uniquement le terrorisme politique ».

Les ambassadeurs de Chine, de la Jordanie, de la Russie mais aussi des Emirats arabes unis ont condamné Israël pour ses »actions unilatérales ».