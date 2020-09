L’Institut français d’Israël est partenaire de l’Ecoweek Online Challenge qui, pour sa 15e édition, se déroulera en ligne du 2 au 4 octobre 2020. Pendant 3 jours, ECOWEEK proposera conférences en ligne, ateliers et expositions virtuelles sur l’innovation et le design durable, l’éco-architecture et l’urbanisme social. L’architecte français Nicola Delon (cabinet d’architecture Encore Heureux) participe à l’événement.

Organisé en partenariat avec les Instituts culturels nationaux de l’Union Européenne (EUNIC), ECOWEEK 2020 rassemblera 15 experts en design, économie circulaire, biodiversité et plus, issus de 16 pays différents pour 48h d’ateliers et une exposition virtuelle destinés à renforcer la prise de conscience écologique et à générer idées et solutions innovantes pour lutter contre le réchauffement climatique.

Temps fort de l’événement : une conférence en ligne le vendredi 2 octobre à 12h sur le thème « The risk crisis : how to move beyond it ? » (en anglais) avec l’architecte français Nicola Delon, co-fondateur du cabinet Encore Heureux, designer du Pavillon français à la Biennale de Venise en 2018 et architecte du Pavillon Circulaire (construit à 80% à partir de matériaux recyclés) exposé sur le parvis de l’Hôtel de ville à Paris en 2015 à l’occasion de la COP21.

ECOWEEK est une organisation à but non lucratif créée en 2005 par l’architecte et entrepreneur Elias Messinas. Basé en Grèce et en Israël, ECOWEEK rassemble plus de 4000 étudiants et professionnels dans 56 pays via des plateformes virtuelles ou des événements en présentiel afin d’exposer les enjeux environnementaux actuels et d’encourager la mise en place de pratiques durables pour y répondre.