Le candidat démocrate à l’élection présidentielle vient une nouvelle fois de confirmer les doutes sur ses facultés cognitives et son état de santé mentale. Lors d’un discours électoral prononcé devant des millions de téléspectateurs, Joe Biden a critiqué la politique du président Donald Trump face au Corona, et a affirmé qu’à cause des complications dues au Corona…l’estimation est que 200 millions d’Américains mourront du virus avant la fin de son discours…!!

Vidéo :

Photo Gili Yaari / Flash 90