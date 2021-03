L’ancien député Mossi Raz, aujourd’hui candidat n°6 sur la liste Meretz était l’invité dimanche matin de Sharon Gal sur Galei Israël. Tout naturellement il était interpellé sur les propos indignes tenus par son chef de parti Nitzan Horovitz, qui justifiait l’ouverture d’une enquête contre Israël et Tsahal par la Cour pénale internationale pour « crimes de guerre » lors de l’Opération Tsouk Eitan .

Le candidat ne s’est pas contenté de soutenir et appuyer l’opinion de son chef de parti mais il a surenchéri. Après avoir expliqué que le Hamas était également visé par une telle enquête, le journaliste lui demandait comment il pouvait moralement mettre sur un même pied une organisation terroriste et un Etat démocratique et souverain qui défend ces citoyens, Mossi Raz a eu cette réponse qui résume à celle seule la dérive morale dans laquelle se trouve l’extrême gauche israélienne : « Effectivement, on ne peut pas parler établir de symétrie : ils ont tué 70 chez nous, et nous avons tué 2500 chez eux » !

Maigre consolation, Mossi Raz, n°6, n’a presque aucune chance d’entrer à la Knesset et il n’est pas exclu que le parti lui-même ne franchisse pas la barre d’éligibilité.

Photo Miriam Alster / Flash 90