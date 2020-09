Appel irresponsable d’Avigdor Lieberman

La haine politique pousse parfois des « responsables » à tenir des propos qui ne le sont pas du tout. Le président d’Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman, a dénoncé les dernières décisions du gouvernement en matière de Corona et est allé plus loin en appelant la population « à agir en fonction de son bon sens et ne pas obéir aux nouvelles consignes du gouvernement ».

Lors de la séance de son parti, Lieberman a dénoncé des « décisions cruciales prises à la dernière minute » et « qui résultent de pressions politiques et de combines » faisant allusion à l’attitude des partis orthodoxes. Il a estimé que le cabinet du Corona « ne prend pas ses décisions sur des bases scientifiques, ni dans la transparence ni dans la logique ».

Le président d’Israël Beitenou n’a pas manqué de s’attaquer personnellement à Binyamin Netanyahou qui « sacrifie les intérêts de la santé publique sur l’autel de la préservation de sa coalition » et dès lors a estimé que « les décisions prises sont totalement illégales »!! C’est là qu’il a appelé la population à ne pas se conformer aux consignes sanitaires du gouvernement.

De graves propos venant d’un homme politique qui prétend vouloir briguer la place de Premier ministre et une attitude aux antipodes de celle d’un Naftali Benett qui tout en critiquant sans arrêt et violemment le gouvernement dans sa gestion du Corona, appelle cependant la population à respecter les consignes sanitaires qu’il décrète.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90