Le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolaï Mladenov, a annoncé être parvenu à un accord humanitaire entre Israël et le Hamas. Un procédure a été mise en place pour permettre à des malades du Corona de sortir de la bande de Gaza pour passer des tests ou être soignés, y compris dans des hôpitaux israéliens.

Beau geste naturel d’Israël mais qui suscite invariablement les mêmes interrogations : quid de l’humanitaire réciproque ? Les familles Goldin, Oron, Mangistu, Al-Sayed ou Abou Amina n’ont-elles pas droit à un geste humanitaire élémentaire ? Et pourquoi lors des négociations le gouvernement israélien n’exige-t-il pas la contrepartie attendue depuis six ans ? Obtenir la restitution des dépouilles des deux soldats dans le cadre d’un accord humanitaire serait infiniment plus logique et moral qu’une libération de centaines de terroristes…

Photo Gili Yaari / Flash 90