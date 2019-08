Jean-Pierre Lledo, connu jusque-là en Israel pour ses films sur l’Algérie (le dernier y étant interdit : Algérie, histoires a ne pas dire), vient d’achever après 7 années de travail, la réalisation d’un film-fleuve, co-produit et monté avec la cinéaste israélienne Ziva Postec, chef-monteuse du film « Shoah » de Claude Lanzmann.

Tous deux viennent de lancer un Appel à soutenir « Israël, le voyage interdit ». Ce film est singulier par sa longueur (4 parties d’une durée totale de 11 heures) et par son contenu : tout au long d’un voyage en Israël, physique et mental, le réalisateur en quête d’une identité juive jusque-là ignorée, et accompagnée de sa fille, confronte à la réalité ses anciens préjugés, ses dénis, et ses ignorances, conséquences de sa double inscription passée dans le monde arabe et communiste.

Jean-Pierre Lledo

Vous pouvez en avoir un aperçu avec ces 3 séquences de la 1ere partie, représentatives du contenu et de la forme de ce film (vous noterez en visionnant que le titre a été modifié depuis l’édition de cette viméo) : https://vimeo.com/169846176 / CODE : promo

Le réalisateur insiste sur le fait que si ce film interpelle les Juifs, il s’adresse d’abord aux non-Juifs qui, comme l’auteur il y a une dizaine d’années, ignorent presque tout du judaïsme, et de l’histoire d’Israël, récente, ancienne ou antique…

Le désir de faire connaitre cette spiritualité et cette histoire n’empêche pas le film de rester une œuvre personnelle remplie d’émotion et d’humour… Et un distributeur français a déjà choisi ce film pour le sortir en Février 2020 dans 400 villes. En Israel, le film sortira en salles à l’automne 2020, mais des avant-premières auront lieu bien avant.

Cependant, du fait de sa longueur, le film a coûté cher. Et s’il a pu, pour l’essentiel, se faire grâce à quelques sponsoring et aux sacrifices personnels de Ziva Postec et Jean-Pierre Lledo, co-producteurs, monteuse, réalisateur, il leur reste aujourd’hui encore à payer les travaux de finitions de la 4eme partie : soit 3 studios (image/ son/ sous titres en 3 langues pour 3 versions), évalués à 200 000 shekkels ou 50 000 euros.

