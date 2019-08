L’avantage de la liste fourre-tout Bleu-Blanc est qu’il y a assez de candidats venus de divers horizons pour s’adresser à tous les publics possibles quitte à diffuser les messages les plus contradictoires.

A trois semaines des élections, la liste menée par Benny Gantz a décidé de courtiser massivement l’électorat de Judée-Samarie et sioniste-religieux en général. Pour effacer l’image de parti de gauche que le Likoud et Yamina dépeignent, Bleu-Blanc a lancé une campagne d’affichage dans les principaux axes routiers de Judée-Samarie, notamment la fameuse route 60. Le message principal est « qu’il n’y aura pas de nouveau désengagement unilatéral (Hitnatkout) ».

Celui qui mène cette campagne est Yoaz Hendel, du parti Telem de Moshé Yaalon, considéré comme « l’aile droite » de Bleu-Blanc. Hendel a d’ailleurs eu du mal à expliquer comment des députés comme Yaël German (ancienne de Meretz passée à Yesh Atid) et Ofer Shelah s’adapteraient à cette ligne politique.

Lors des dernières élections, Bleu-Blanc a obtenu environ 15.000 voix en Judée-Samarie, et l’objectif affiché de Yoaz Hendel est de doubler ce score. Il se dit persuadé qu’une partie de l’électorat sioniste-religieux et de Judée-Samarie en particularité, qui voit d’un mauvais oeil le glissement du courant vers l’orthodoxie et la droite dure peut se retrouver dans la plateforme électorale de Bleu-Blanc.

Cette nouvelle stratégie tente de dissimuler deux déclarations « choc » faites par les deux ténors du parti: Yaïr Lapid qui a déclaré qu’il faudrait expulser entre 80.000 et 90.000 Juifs de Judée-Samarie, et Benny Gantz qui a dit dans une interview qu’il « faudrait appliquer les leçons de la Hitnatkout à d’autres endroits »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90