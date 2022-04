Alors que se poursuivent les violences musulmanes sur fond d’incitation en provenance de Gaza et de Ramallah, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a appelé Abou Mazen pour lui exprimer son soutien. Selon l’agence Wafa, Blinken a exprimé au chef terroriste le soutien de l’Administration américaine à « la préservation historique du Mont du temple et à la liberté de culte des musulmans ». Mais surtout, le secrétaire d’Etat a une nouvelle fois dénoncé la « violence des ‘colons' » et a dénoncé « les destructions de maisons palestiniennes et les expulsions de familles palestiniennes ». Blinken a aussi abondé dans le sens d’Abou Mazen quant à « une solution politique au conflit », nom de code pour la création d’un Etat ‘palestinien au coeur d’Israël.

Les propos d’Antony Blinken à Abou Mazen sur le Mont du Temple vont exactement dans le même sens que les exigences du parti Ra’am pour monnayer son maintien dans la coalition.

Photo Freddy Everett / Department of State