Ni la bulle immobilière ni le Corona n’ont eu de prise sur les millionnaires et milliardaires israéliens ou étrangers. Selon l’Administration fiscale, l’acquisition de biens immobiliers d’un prix supérieur à 15 millions de shekels a fait un bond de près de 50% entre 2020 et 2021 : 90 acquisitions en 2021 contre 62 en 2020. Et quelles sont les villes les plus prisées ? Sans surprise, Tel-Aviv, l’une de villes les plus chères au monde, arrive en tête avec 61 acquisitions, suivie loin derrière par Jérusalem, avec 15 opérations, Herzliya avec 8, Savyon avec 4 et Ramat Hasharon avec « seulement » 2 acquisitions. La grande majorité des achats se fait dans les tours de luxe et l’opération la plus chère a été réalisée à la rue HaYarkon à Tel-Aviv, dans les tours « Migdalei HaTayelet » avec un appartement de 680 m2 vendu pour la modique somme de…108 millions de shekels (40 millions d’euro environ)!! Avis aux a(r)mateurs…

Photo Mifriam Alster / Flash 90