La partialité d’Amnesty International face au conflit entre Israël et les Palestiniens n’est plus à démontrer. La branche britannique de l’ONG a encore franchi un cap en commercialisant une ligne de T-shirts et d’objets portant la mention »End Israeli Apartheid » – »mettre fin à l’apartheid israélien ».

L’annonce de la mise en vente de cette ligne a été faite par Kristyan Benedict, le directeur de la campagne pour Israël/Palestine et Syrie, par un Tweet:

»Les nouveaux T-shirts et autres marchandises d’Amnesty pour soutenir la campagne mondiale #EndIsraeliApartheid arrivent bientôt ».

Photo: Capture d’écran Twitter

Interrogé par le Jerusalem Post, Benedict s’est dit très confiant dans le succès des ventes de ces produits: »Notre campagne pour aider à mettre un terme au système cruel d’apartheid israélien contre les Palestiniens a suscité d’excellentes réactions chez les gens opposés au racisme et aux discriminations. Nous pensons que les T-shirts et les autres produits de la campagne seront très populaires ».

En février 2022, l’ONG avait publié un rapport dans lequel elle avait présenté Israël comme un Etat d’apartheid. Dans la conférence de presse donnée alors par les rédacteurs du rapport, ils avaient affirmé « qu’il est le résultat d’un travail de quatre ans réalisé avec les meilleurs experts du domaine de l’apartheid ainsi que des informations fournies par des organisations palestiniennes et israéliennes ». Les rédacteurs reprennent aussi l’antienne selon laquelle « critiquer Israël n’est pas de l’antisémitisme » et accusent les gouvernements de « faire diversion en accusant Amnesty de racisme et d’antisémitisme ».

Le rapport en question avait provoqué une levée de boucliers en Israël mais aussi à l’étranger. En Israël, le ministre arabe de la coopération régionale, Issawi Fredj (Meretz) avait lui-même tenu à dénoncer les conclusions de cette étude biaisée.

Une pétition avait été lancée par Marc Eisenberg contre ce rapport diffamant qui avait recueilli plus de 16000 signatures.

Il y a quelques semaines, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un rapport qualifiant Amnesty International de »facteur central de la délégitimation d’Israël. Amnesty est la locomotive des accusations d’apartheid contre Israël et fait autorité en la matière ».

Emmanuel Nahshon, directeur adjoint et porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté: »Amnesty est l’une des organisations les plus hostiles à Israël dans le monde. Elle est notre ennemi au même titre que l’Iran, le Hezbollah et tous les détracteurs d’Israël ».

Pour le directeur de NGO Monitor, Gérald Steinberg, cité par Israël Hayom, »cela fait 20 ans qu’Amnesty mène une campagne de diabolisation de tout ce qui touche à Israël. Ses rapports ne sont pas fiables et ses directeurs possèdent une idéologie qui allie la gauche extrême et l’antisémitisme ».

L’antenne d’Amnesty International en Israël a tenu à préciser: »Apparemment, cette ligne de produits est le fait de l’antenne britannique, qui promeut une campagne contre l’apartheid dans sa globalité. Le centre israélien, qui oeuvre séparément, ne s’occupe que de la problématique de l’apartheid dans ‘les territoires occupés »’. Nous voilà rassurés…..