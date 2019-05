Un responsable gouvernemental de la lutte contre l’antisémitisme a invoqué un contexte de “levée des inhibitions” et “un manque de considération” au sein de la société allemande.

Il règne en Allemagne comme une odeur des années 1930. Comme le rapporte la chaîne israélienne i24news sur son site internet, le coordinateur de la lutte contre l’antisémitisme du gouvernement allemand, Felix Klein, a mis en garde contre les risques encourus par les personnes de confession juive portant la kippa en public. Un avertissement de circonstance, alors que les actes antisémites ont bondi outre-Rhin de presque 10% l’an dernier selon L’Obs, et jusqu’à 74% en France.

Les chaînes télé arabes pointées du doigt

« Je ne peux pas conseiller aux juifs de porter la kippa où que ce soit, tout le temps, en Allemagne », a assuré Felix Klein lors d’une interview accordée au groupe de presse régional Funke, ajoutant avoir à ce sujet « hélas changé d’avis par rapport à autrefois ». La hausse inquiétante des actes antisémites l’année dernière témoigne selon lui d’une « levée des inhibitions » et d’« un manque de considération dans la société », qui mènent à nourrir la haine des juifs.

Le responsable allemand a également déploré la contribution d’« internet et des médias sociaux » à ce phénomène, qui s’attaque à la « culture de la mémoire ». Si, comme le rappelle i24news, 90% des actes antisémites sont le jeu de milieux d’extrême droite, le responsable allemand a s’en est également pris aux chaînes de télévision arabes, qui véhiculent selon lui « une image négative d’Israël et des juifs ».

Les écoles de police appelées à réagir

Felix Klein plaide pour une meilleure protection de la communauté juive par les autorités et la justice allemandes, parfois indécises sur « ce qui est autorisé ou pas ». « Il existe une définition claire de l’antisémitisme et il faut l’enseigner dans les écoles de police », a-t-il avancé. « Il en va de même pour la formation des enseignants et des avocats ».

Il y a un an, déjà, le président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, Josef Schuster, avait tiré la sonnette d’alarme concernant la port du couvre-chef.« Je dois déconseiller à des personnes seules de se montrer dans le centre des grandes villes d’Allemagne avec une kippa », avait-il déclaré à la radio RBB.