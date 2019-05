Le chanteur Yehoram Gaon, amoureux de Jérusalem, a publié une vidéo dans laquelle il dénonce l’interdiction faite prochainement aux Juifs d’accéder au Mont du Temple durant six jours à cause de la fin du ramadan. Cette période inclut Yom Yeroushalaïm. Avec beaucoup de perspicacité, Yehoram Gaon décèle la seule raison pour laquelle les pouvoirs publics israéliens ont pris cette décision: pour maintenir le calme et éviter des émeutes. « Chez eux, la préservation du calme est devenue un objectif et c’est une offense à tous ceux qui ont combattu pour libérer la ville », note en substance et avec tristesse le chanteur.

Yehoram Gaon s’insurge aussi contre le fait qu’un policier en faction à l’entrée de l’Esplanade du Temple lui ait un jour demandé s’il avait sur lui des « signes de judéité », comme si cela constituait en soi une provocation envers les Musulmans!

Il note aussi que ce « calme » tant désiré par le gouvernement et la police sont en fait utilisés par le Waqf pour imposer des réalités sur le lieu le plus saint du peuple juif, notamment en édifiant de nouvelles mosquées.

Son constat est glaçant: « Lorsque les gens (nos ennemis) voient que nous sommes prêts à renoncer à nos principes uniquement pour obtenir le calme, on obtient des situations telles que celle-ci ou celle qui prévaut dans le sud d’Israël ».

Il conclut de manière magistrale en s’adressant à la mémoire de l’ancien général qui libéra le Mont du Temple: « Motta Gur, vous rappelez-vous de la fameuse phrase que vous avez prononcé: ‘Le Mont du Temple est dans dans nos mains’? J’ai le regret de vous annoncer: le Mont du Temple n’est pas dans nos mains! »

Vidéo:

https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/videos/374774273166714/

Photo Yonatan Sindel / Flash 90