L’opposition des Arabes dits « palestiniens » à la normalisation entre Israël et les Emirats arabes s’exprime aussi à la moquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. L’incident lors duquel des visiteurs venus des Emirats ont été chassés sous des insultes par des membres du Waqf en est un exemple édifiant.

Abdel al-Hadi al-Ar’a, directeur-général du Waqf a lancé un appel au monde musulman pour qu’il rejette le Plan Trump, la normalisation entre Israël et des pays du Golfe et pour qu’il exige que toute visite de musulmans étrangers dans la mosquée se fasse que par le biais du Waqf exclusivement car « il représente les habitants originels de la ville ».

Dans le cadre des accords de normalisation, il a été convenu entre Israël et les Emirats que les fidèles venus de ces pays pourront se rendre sur l’esplanade du Temple pour aller prier à la mosquée Al-Aqsa.

S’exprimant devant l’Organisation de la Coopération Islamique, Abdel al-Hadi al-Ar’a a déclaré : « L’ennemi sioniste qui verse le sang de notre peuple, qui détruit nos maisons et les mosquées et vole les terres palestiniennes dans le cadre du plan dit ‘du siècle’ représente la pire forme de terrorisme qui existe à l’heure actuelle ». Et cet individu jouit d’une totale immunité sur le mont du Temple, avec l’assentiment des autorités israéliennes. Il a également condamné « la rapidité avec laquelle des Etats islamiques normalisent leurs relations avec l’ennemi traître en lui serrant sa main imbibée de sang des innocents enfants palestiniens ».

Enfin, il a remercié le président turc Recep Erdogan pour ses prises de position et son soutien à la nation islamique « contre ceux qui tentent de porter atteinte au prophète Mohammed et à l’islam ».

