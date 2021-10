Au fur et à mesure qu’apparaissent les « témoins à charge » dans le dossier 4000 contre Binyamin Netanyahou, il s’avère qu’il se vide de son contenu et qu’il s’agit bien plus d’un procès politique qu’une affaire judiciaire.

Après les deux premiers témoins qui ont vu leurs dépositions largement détruites par les avocats de la défense, voici Michal Klein, qui fut directrice de l’information sur le site Walla au moment des « faits » reprochés à Binyamin Netanyahou. Devant la cour, elle a confirmé à l’avocat Boaz Ben-Tzur que le site Walla n’avait pas ligne éditoriale favorable à l’ancien Premier ministre. Or, le dossier 4000 repose principalement sur une accusation de « favoritisme inhabituel » à l’égard de Binyamin Netanyahou.

Par ailleurs, Michal Klein a fait une révélation intéressante concernant le témoin principal du dossier, Ilan Yehoshoua : il lui avait ordonné de ne pas « monter sur la tête » d’Avigdor Lieberman lorsqu’il avait été nommé ministre de la Défense.

Le sentiment général qui ressort au dur et à mesure des différents témoignages, et surtout des réponses fournies sous les questions précises de la défense, est que le site Walla avait ses « bonnes têtes », dont faisait d’ailleurs partie Naftali Benett, et ses « bêtes noires », dont l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou !

Photo Amit Shabi / POOL