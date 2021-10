Le président de la Liste arabe, Ayman Oudeh, a déclaré mercredi que le gouvernement pourra compter sur les six députés de son parti pour faire passer la loi proposée par Gideon Saar sur l’invalidation d’une future candidature de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre.

Il a fait cette déclaration suite aux rumeurs quant à des réserves émises par des membres de la coalition face à cette loi personnelle, parmi eux la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked et Nir Orbach. « Shaked n’a qu’un seul doigt à lever mais nous en avons six », a déclaré Ayman Oudeh. Ayman Oudeh oublie qu’Ayelet Shaked n’est plus députée en vertu de la Loi « norvégienne ».

Il a appelé le ministre de la Justice Gideon Saar à présenter le texte encore cette semaine.

Le député Ami’haï Shikli a vertement répondu à Ayman Oudeh : « Vous, délinquant violent et vos amis qui soutenez le terrorisme, vous n’avez aucun droit d’être à la Knesset, conformément à la loi ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90