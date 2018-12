La nomination de l’allié des terroristes Rajah Zaatra comme adjoint à la mairesse de Haïfa continue à faires des vagues et les pressions sur Einat Kalish-Rotem prennent de l’ampleur, même parmi certains de ses partisans.

Contrainte par ce mouvement de protestation croissant, Einat Kalish-Rotem a rencontré lundi Rajah Zaatra pour lui faire part de la situation délicate dans laquelle elle se trouve et lui demander au moins de se se rétracter sur les propos très controversés qu’il a tenus à diverses reprises. Ce dernier a répondu “qu’il allait y réfléchir” et qu’il donnera sa réponse dans une conférence de presse. Inutile de s’imaginer cependant qu’il abandonnera son idéologie antisioniste et favorable au BDS, au Hamas et au Hezbollah.

David Magen, militant travailliste à Haïfa, interviewé sur 103FM a lancé un appel au président du Camp Sioniste Avi Gabbaï afin qu’il se désolidarise clairement de la candidate qu’il avait réussi à placer à la mairie de Haïfa. Il rappelle que Rajah Zaatra est un admirateur d’Ezzedin Al-Qassam, icône du terrorisme arabe palestinien et qu’il a dit publiquement qu’il préférait renoncer à son salaire plutôt que de condamner le Hezbollah. Jusqu’à présent, le chef du Camp Sioniste qui jubilait après l’élection de sa favorite, reste silencieux.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked demande que la loi soit modifiée afin que des individus tels que Rajah Zaatra qui soutiennent le terrorisme ne puissent plus occuper de mandats électifs ni au niveau national – la Knesset – ni au niveau municipal.

Photo Facebook