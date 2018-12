Fin novembre, s’est tenu dans plusieurs villes de France, l’un des rendez-vous majeurs de l’Agence Juive en France: le salon de l’alya.

Au regard de la baisse des chiffres de l’alya de France qui se confirme encore cette année et que certains expliquent par les défauts de l’intégration une fois sur place, nous avons dressé un bilan du salon avec Daniel Benhaïm, directeur de l’Agence Juive en France.

Le P’tit Hebdo: La baisse des chiffres de l’alya de France se fait-elle ressentir aussi dans la fréquentation des salons de l’alya?

Daniel Benhaïm: Certes, ces deux dernières années, on note une alya moins importante. Mais ce phénomène ne se traduit pas dans la fréquentation de nos salons, au contraire. Nous avons plus de 650 familles qui ont parcouru les allées à Paris et à Marseille. On estime que 60 à 70% des participants étaient là pour la première fois. Donc, si on note une baisse de l’alya à proprement parler, l’intérêt pour cette démarche en revanche ne fléchit pas.

Lph: Ces salons de l’alya existent depuis de nombreuses années, comment ont-ils évolué?

D.B.: Les salons de l’alya sont un outil qui est devenu de plus en plus professionnel. L’objectif est de permettre aux personnes qui réfléchissent à l’alya d’être mises en contact direct avec les institutions israéliennes pour obtenir des réponses. Ces salons sont un lieu de rencontre, de prises de contact et d’approfondissement. Les relations qui s’y nouent sont ensuite maintenues.

Les salons de l’alya se revendiquent pratiques et concrets davantage qu’idéologiques.

Lph: Qu’y a-t-on trouvé cette année de différent des autres années?

D.B.: Nous avons, tout d’abord, des constantes fondamentales: les autorités officielles comme le ministère de l’alya et de l’intégration, des associations comme Qualita ou Gvahim qui réalisent un travail de terrain important. Les services publics sont présents aussi comme les caisses de santé ou le bitouah leumi. Enfin, les municipalités sont de plus en plus nombreuses dans nos salons. Cette année, certaines n’ont pas pu être représentées parce que le salon s’est déroulé au lendemain des élections municipales. Il leur a été difficile de nous envoyer des émissaires en plein changement d’administration.

En revanche, on note un engouement croissant pour les olim de France de la part de villes périphériques jusqu’à présent absentes. Ainsi, cette année, la ville de Kiryat Malahi était présente aux salons. Elle s’est ajoutée à celles qui prennent de l’importance depuis ces dernières années, comme Haïfa, Hadera, Rishon Le Tsion ou les villages du Goush Etsion et du Shomron. Ces derniers sont mis en valeur par l’alya de groupe de Shalom Wach et sont devenus un véritable pôle d’attraction pour les olim de France.

Lph: Ce dernier point que vous évoquez voudrait-il dire que la cartographie de l’alya de France est en mutation? Les villes périphériques deviendraient une option sérieuse au détriment des destinations traditionnelles que sont Netanya, Jérusalem, Ashdod ou Tel Aviv?

D.B.: Ce mouvement existe bel et bien. Il est lié d’une part à une meilleure disposition des olim à écouter ce que ces villes ont à leur proposer et d’autre part, à une prise de conscience de l’apport que peut représenter l’alya de France dans ces endroits du pays. En ce qui nous concerne, nous essayons, en effet, de participer à une meilleure répartition des olim de France sur le territoire israélien.

Lph: Quels sont les stands où la queue a été la plus longue lors des derniers salons en France?

D.B.: On distingue clairement trois centres d’intérêt. Le premier est, sans surprise, l’emploi. De façon très claire, c’est le sujet qui concentre le plus de questionnements. Les gens veulent savoir si leur métier est reconvertible en Israël. Si la réponse est négative, ils demandent à comprendre le parcours qui les attend pour parvenir à trouver un emploi viable.

Au fil des années, nous avons étoffé cette partie emploi du salon afin de répondre à la demande. Ce sont bien les stands en question qui attirent le plus de monde et sur lesquels on note les discussions les plus fournies.

La seconde préoccupation des participants au salon est l’éducation, la famille. Les candidats à l’alya s’inquiètent des enjeux que cela représente pour leurs enfants.

Enfin, le pôle santé, avec les koupot holim, suscite aussi beaucoup d’intérêt.

Lph: Vous parliez d’éducation. Il y a quelques jours, Qualita a signé un accord avec le ministère de l’éducation pour aider les enfants olim. Ce succès donne l’impression que le ministère de l’alya et de l’intégration a été contourné. Peut-on parler de divorce entre le ministère censé être l’interlocuteur des olim et les associations qui les représentent?

D.B.: On peut avoir le sentiment que tout ce qui concerne les olim doit être centralisé au niveau du ministère de l’alya et de l’intégration. Or, le système électoral israélien et les coalitions gouvernementales qui en découlent, font que chaque ministère fonctionne un peu isolé des autres. Cet accord que vous évoquez va apporter une aide concrète aux enfants olim et l’on ne peut que s’en réjouir. Mais ce n’est pas le premier projet dans ce domaine, dans lequel le ministère de l’éducation est impliqué. Les oulpan pour élèves olim notamment, qui existent depuis plusieurs années, sont aussi financés par le ministère de l’éducation.

Il peut arriver que le ministère de l’alya et de l’intégration ne soit pas le mieux placé pour agir. Je ne pense pas que l’on puisse parler de divorce entre cette institution et les olim de France. Peut-être qu’il existe certaines difficultés relationnelles avec un tissu associatif mais cela ne contrevient pas à la réelle volonté d’avancer qui émane du ministère.

Lph: Comment se traduit cette volonté?

D.B.: A partir du 1er janvier et de façon expérimentale sera lancée une nouvelle méthode qui placera l’alya et l’intégration sur un même axe. Ce qui rend parfois l’alya compliquée c’est le sentiment que ces deux aspects sont indépendants l’un de l’autre. L’alya serait une démarche, l’intégration en serait une autre. Or, ce que le ministère et l’Agence Juive veulent mettre en avant, c’est qu’elles sont liées. Pour cela, nous devons les joindre concrètement.

Ainsi, dans cette nouvelle méthode, dans les quinze jours qui précéderont l’alya, les olim seront contactés par le coordinateur alya de la ville où ils auront décidé de s’installer. Ainsi, ce ne sera plus au olé de faire la démarche, d’aller chercher les acteurs susceptibles de l’aider, après son alya. Ceux-ci viendront à lui, avant même son départ.

Lph: Un gouvernement israélien plus investi pour l’alya et l’intégration: des promesses de campagne ou une réalité selon vous?

D.B.: Le gouvernement aujourd’hui est beaucoup plus engagé qu’il y a 20 ans ou même 10 ans. Je peux en témoigner de la place que j’occupe. Il y a régulièrement des délégations de la Knesset qui voyagent à travers le monde pour évaluer les besoins des communautés juives. J’en ai accompagné plusieurs.

A cela s’ajoute la double mission de l’Agence Juive: renforcer les communautés juives et encourager et accompagner l’alya. Ces tâches pourraient paraître contradictoires mais elles ne le sont pas: ce n’est qu’en maintenant et renforçant l’identité juive en Diaspora que nous entretiendrons la flamme de l’alya, qui n’est autre qu’un processus identitaire.

Tous ces efforts nous montrent qu’il existe une réelle volonté gouvernementale considérant les Juifs à travers le monde comme une partie importante de notre peuple dont il faut se préoccuper. Et pour répondre complètement à votre question, ce ne sont pas que des belles paroles ou de beaux voyages, mais bien aussi des budgets qui sont alloués par l’Etat dans la lutte contre l’assimilation, l’antisémitisme et dans le combat perpétuel pour développer l’éducation identitaire de notre peuple.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay