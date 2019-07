Au mois de septembre 2018, devant l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, clichés en main, révélait l’existence de nouveaux sites d’activités nucléaires secrètes iraniennes, dont un grand entrepôt de matériel, en plein Téhéran, servant à des activités nucléaires interdites. Encore un exploit des service secrets israéliens.

Pour appuyer ses allégations, il avait exhorté l’Agence internationale à l’énergie atomique d’envoyer des inspecteurs sur place afin de vérifier. L’AIEA n’a pas réagi tout de suite, permettant ainsi aux Iraniens de faire le vide pour tenter d’effacer toute trace. Les Iraniens avaient catégoriquement démenti avec mépris les accusations du Premier ministre israélien de Binyamin Netanyahou, affirmant que l’entrepôt en question servait au nettoyage de tapis! Binyamin Netanyahou avait d’ailleurs révélé quelques jours plus tard que les satellites avaient observé une intense activité de « nettoyage » autour de ce site suite à son discours à l’ONU…

Mais en matière nucléaire, il est impossible de faire totalement place nette. Finalement, pour ne pas donner le sentiment de laxisme, l’AIEA a envoyé ses inspecteurs à plusieurs reprises sur le site en question mentionné par le Premier ministre israélien, et ont prélevé des échantillons. Et ô surprise, il y ont détectés « des soupçons de présence radioactive et d’activités nucléaires ».

Il s’agit d’une violation flagrante des engagements iraniens envers l’AIEA. Suite à ces révélations, les Etats-Unis et Israël somment l’agence international à publier le plus rapidement possible un rapport sur la duplicité iranienne.

Vidéo:

פקחי האו"ם מצאו שרידי חומרים גרעיניים במחסן החשוד בטהראן. צפו בחשיפה שלי במהדורת @newsisrael13 הערב pic.twitter.com/3QuIZMOcHr — Barak Ravid (@BarakRavid) July 11, 2019

Photo Avi Ohayon / GPO