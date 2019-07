Le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a adressé un ultimatum à la municipalité de Hevron lui demandant d’autoriser les travaux d’accessibilité pour handicapés au Caveau des Patriarches. En cas de refus, Israël saisira les terrains prévus et effectuera les travaux de façon unilatérale. L’Administration civile en Judée-Samarie demande à ce que ces travaux s’effectuent le plus rapidement possible afin que tous les visiteurs ou fidèles handicapés, juifs comme non-juifs, puissent accéder au Caveau.

Cette configuration n’est pas du tout du goût du yishouv juif de Hevron qui déplore – avec raison – qu’Israël permette à la ville de Hevron et au Waqf musulman de décider de ce qui concerne le Caveau des Patriarches. Ses dirigeants ont adressé une lettre au Premier ministre et ministre de la Défense lui demandant de « restituer le Caveau des Patriarches à ses propriétaires légitimes ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90