Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général de division (Res.) Eyal Zamir et le directeur grec de la Direction générale des investissements et de l’armement de la défense, le vice-amiral (rtd) Aristeidis Alexopulos ont signé un accord pour l’exportation de missiles à pointe aérienne et terrestre fabriqués par « Rafael Advanced Defence Systems ».

L’accord est évalué à environ 1,44 milliard de shekels (environ 370 millions d’euros) et a été mené par SIBAT, la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère israélien de la Défense.

Les missiles guidés antichars Spike fabriqués par « Rafael » sont des missiles électro-optiques innovants et précis qui intègrent une technologie de pointe. Les missiles Spike peuvent être lancés à partir d’environ 45 plates-formes terrestres, aériennes et maritimes. Quelques 40 pays dans le monde utilisent les missiles Spike, dont 19 pays de l’UE et des alliés de l’OTAN. Plus de 34 000 missiles de la famille Spike ont déjà été livrés dans différents pays du monde et plus de 6 000 d’entre eux ont été lancés, aussi bien pendant l’entraînement que pour une utilisation opérationnelle.

Le ministre de la Défense Yoav Galant : « Ce projet rejoint une série d’accords entre l’État d’Israël et la République hellénique, et souligne davantage le partenariat solide entre nos pays et nos établissements de défense, ainsi que notre engagement mutuel à assurer la stabilité régionale. Je félicite nos industries de la défense – nos capacités technologiques permettent à l’État d’Israël de réaliser des réalisations économiques et politiques positives ».

Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général de division (Rés.) Eyal Zamir : « Cet accord avec le ministère hellénique de la Défense nationale est une autre expression du partenariat stratégique entre Israël et la Grèce. Il fait partie d’une série d’accords d’une valeur de plusieurs milliards de shekels que nous avons signés au cours des deux dernières années, y compris la récente mise à jour des capacités du centre de formation des pilotes de l’armée de l’air grecque. »

Le général de division (réserviste) Yoav Har-Even, PDG et président de Rafael : « Nous saluons l’accord avec le ministère grec de la Défense et remercions le ministère israélien de la Défense d’avoir promu la coopération avec la Grèce en général et en ce qui concerne cet accord en particulier. Les missiles Spike renforceront le réservoir d’outils opérationnels de l’armée grecque et nous nous attendons à une nouvelle expansion grâce à des collaborations stratégiques dans un proche avenir ».