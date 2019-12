Ayant quelque mal à accuser Israël « d’empoisonner des puits », le chef terroriste de l’Autorité Palestinienne et ses acolytes tentent d’autres voies pour réactualiser cette ancienne calomnie antisémite. Lors d’un colloque organisé par l’AP sur le thème de la lutte contre la corruption (il faut être assis lorsqu’on lit cela…), Abou Mazen a accusé Israël « de répandre des stupéfiants parmi les jeunesse ‘palestinienne’ afin de détruire tout avenir pour elle »!

Avec l’aplomb qui le caractérsie, le chef terroriste a dit: « L’occupant a introduit la corruption chez nous, et comme il n’y a pas de corruption chez nous, c’est Israël qui se charge de nous amener des hommes corrompus et des agents corrupteurs. Nous voyons par exemple du cannabis, d’autres drogues ou de la marchandise périmée arriver sur notre terre (sic) car ils veulent combattre notre existence(…)Ils ne veulent pas que nous ayons un avenir ».

Sans parler de la corruption endémique qui règne dans l’appareil de l’AP jusqu’au plus haut niveau, Abou Mazen « oublie » par exemple qu’il s’est fait construire un véritable palais à Ramallah pour des millions de dollars alors qu’il laisse volontairement, comme son prédécesseur, sa population croupir dans des camps de misère.

Plus tôt ce mois-ci, Mowafaq Mattar, un haut responsable du Fatah avait lui-aussi lancé des accusations calomnieuses de ce style: « Les forces d’occupation israéliennes veulent que les enfants et les jeunes Palestiniens disposent de seringues plutôt que de livres, de stylos ou d’outils de travail, car les aiguilles des seringues tuent l’esprit et mènent au désespoir ». En l’occurrence, les livres à disposition de le jeunesse ‘palestinienne’ – qui sont bien réels – empoisonnent bien davantage son esprit que les seringues imaginaires qui seraient diffusées par Israël!

Par ailleurs, sur ce même thème, la chaîne qatarie Al Jazzeera avait « annoncé » au mois d’aût que la police de Jérusalem distribuait de la drogue aux jeunes des quartiers arabes de la ville afin de supprimer leur présence dans la ville »!!

Des vieux thèmes antisémites qui font toujours recette…

Vidéo (www.palwatch.org):

Photo Flash 90