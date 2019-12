Dans la saga qui n’en finit pas entre le ministre de la Justice Amir Ohana et le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblitt, un ancien ministre de la Justice, peu suspect de sympathies droitières, vient à la rescousse du ministre: Haïm Ramon. Mais il faut préciser que ce n’est pas la première fois que cet ancien membre du Parti travailliste puis de Kadima dirige ses flèches acérées contre la Cour suprême et le Parquet qui selon lui-aussi se sont arrogés des pouvoirs exorbitants au détriment des élus du peuple.

Haïm Ramon décrète que le ministre de la Justice était tout à fait dans le cadre de ses prorogatives légales lorsqu’il a nommé Orly Ben Ari Ginzberg comme Procureure générale provisoire et qu’il n’est pas du ressort du système judiciaire de décider de l’identité des hauts fonctionnaires de sa propre institution.

L’ancien ministre estime aussi que le juge à la Cour suprême Meny Mazouz, au lieu de suspendre cette nomination, aurait mieux fait de se déclarer incompétent sur ce dossier.

« La tentative d’Avihaï Mandelblit d’imposer un(e) candidat(e) de son choix est illégale et indigne » estime Haïm Ramon. Il a d’autant plus raison que parmi les candidats de remplacement que le conseiller juridique du gouvernement a proposé lundi au ministre de la Justice, on trouve Liat Ben-Ari, la magistrate la plus virulente dans les dossiers concernant le Premier ministre et déjà soupçonnée de manoeuvres douteuses dans sa gestion de certains dossiers « explosifs ». Si cele ne s’appelle pas de la politisation du système judiciaire…

Haïm Ramon conclut ainsi: « Le système judiciaire ferait bien d’intégrer ce qui se passe dans le peuple à savoir que malgré trois actes d’accusation, une moitié de la population soutient encore Binyamin Netanyahou comme Premier ministre et veut le voir poursuivre. Ceci dénote un désaveu du système judiciaire qui devrait donc plutôt se livrer à une introspection sur ses disfonctionnements au lieu de se considérer comme étant au-dessus des lois et des hommes ».

Photo Miriam Alster / Flash 90