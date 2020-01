Le mois de janvier est celui des inscriptions scolaires pour l’année prochaine. Eh oui, déjà. Si vous avez des enfants en kita vav ou ‘het, vous devez certainement être dans une période d’interrogations et de réflexion. Comment choisir la bonne école pour son enfant? LPH vous aide à y voir plus clair grâce aux conseils d’Itshak Grunewald qui a été pendant plus de 10 ans directeur d’écoles en Israël.

1.ALLER SUR PLACE

Le premier conseil de ce spécialiste relève du bon sens mais mérite d’être souligné. »Il faut absolument visiter les différents établissements où vous pensez envoyer vos enfants. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez sentir l’atmosphère qui y règne et vous faire une idée au-delà des informations théoriques ».

LE TAUX DE REUSSITE AU BAC

Le bac en Israël est fondamentalement différent de celui que l’on connait en France. Néanmoins, Itshak Grunewald insiste : »Il faut regarder quel est le taux d’élèves qui réussissent leur bac (zakaout labagrout), c’est déjà un bon indicateur ».

LES OPTIONS PROPOSEES

Le bac israélien repose sur des matières obligatoires et sur des options. Ces dernières ne sont pas les mêmes en fonction des établissements. Pour Itshak Grunewald, »les établissements qui proposent des options de sciences comme la physique, la biologie ou l’informatique sont, en général, de bonnes écoles. En effet, ce sont des matières difficiles donc si des élèves les présentent au bac c’est qu’ils ont un bon niveau. Par ailleurs, dans certaines écoles, l’enseignement de ces matières, notamment l’informatique, est parfois poussé au-delà du lycée permettant aux élèves de s’assurer la suite de leur parcours à l’armée et dans la vie professionnelle ».

QUELLE SPECIFICITE?

La particularité du paysage scolaire secondaire en Israël est l’existence d’écoles proposant une spécificité : art, musique, agriculture, … »Ces écoles aussi sont sérieuses », souligne Itshak Grunewald, »et permettent d’adapter la scolarité au profil de l’enfant ». Donc, il s’agit aussi d’un paramètre à prendre en compte, si votre enfant a déjà des affinités pour un domaine d’activité.

PARLER AVEC LES ELEVES

»Il n’y a pas meilleurs ambassadeurs des écoles que les élèves qui y étudient ». Itshak Grunewald est convaincu que d’échanger avec les élèves permet d’en apprendre beaucoup sur l’école.

DIALOGUER AVEC SON ENFANT

Itshak Grunewald nous rappelle que le choix de l’établissement doit se faire dans le cadre d’un dialogue permanent avec son enfant. »Souvent les enfants de cet âge vont être attirés par l’école où vont leurs copains ou celle qui est à la mode. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas les écouter. Il ne convient pas, non plus, de les laisser décider entièrement seuls, d’autant plus qu’en réalité, l’enfant tient à ce que ses parents s’impliquent. Il s’agit d’une période de la vie qui comporte déjà beaucoup de difficultés pour les enfants, une période où les conflits avec l’autorité et notamment l’autorité parentale sont exacerbés. Surtout, toujours continuer à communiquer, ne pas entrer dans une hystérie contre-productive et ne pas s’inquiéter ! C’est un jeu délicat mais n’oubliez pas de mettre le comportement de votre enfant en perspective dans le temps et armez-vous de patience. Les parents ont la tâche délicate de devoir être présents sans que cela ne se ressente. Cela se traduit, dans les faits, par une écoute réelle et un dialogue continu ».

Image par mohamed Hassan de Pixabay