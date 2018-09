Avigdor Lieberman en visite en Géorgie

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman était en visite à Tbilissi, capitale de la Géorgie. C’est la première visite officielle dans ce pays pour un ministre israélien de la Défense. Il a été accueilli par son homologue Levan Izoria ainsi que la garde d’honneur et a ensuite déposé une gerbe sur le momument de la Place des Héros. Outre son homologue ainsi que des représentants de l’armée, il a été reçu par le Premier ministre Mamuka Bakhatdze et le ministre des Affaires étrangères Davit Zalkaliani.

Lors de la conférence de presse, Avigdor Lieberman a déclaré: “Les liens entre le peuple juif et le peuple géorgien sont vieux de longs siècles. Il y a ici une communauté juive forte et je suis très heureux de la coopération économique qui se développe entre nos deux Etats. Sur le plan de la sécurité nous avons signé un accord entre nos deux ministères, qui définit quatre axes de coopération: la défense cybernétique, l’aide dans l’organisation d’unités de réservistes dans l’armée géorgienne, la lutte contre le terrorisme et la défense de la patrie”.

Lors des entretiens, les dirigeants ont abordé la question iranienne et la situation générale au Moyen-Orient.

A l’issue de sa visite, Avigdor Lieberman se rendra en Azerbaïdjan. où il aura également des entretiens au plus haut niveau. La Géorgie et l’Azerbaïdjan sont deux très bons clients des industries militaires israéliennes.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense