Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est exprimé hier (lundi) devant le congrès organisé par le journal Haaretz.

Il y a déclaré que si l’Iran s’était tant rapproché de la Russie, c’était parce qu’Israël avait refusé de livrer des armes à son pays.

»Je prononce ce discours juste après une réunion avec l’Etat-major », a raconté Zelensky, »Dans les dernières réunions, il y a deux mots que nous entendons de plus en plus et qui sont aussi évoqués chez vous en Israël lorsqu’il s’agit de la survie de votre Etat: »Iran » et »iraniens ». L’Ukraine entend désormais régulièrement le bruit des drones iraniens dans le cadre des attaques terroristes russes. Selon nos renseignements, la Russie a commandé 2000 drones à l’Iran en plus des missiles et autres armes ».

Puis il a poursuivi: »Comment cette alliance s’est-elle formée? Je vais vous le dire: la Russie a perdu des batailles, l’armée de Poutine ne sait pas se battre – ils ont donc battu en retrait. Mais nous n’avons pas de »dôme de fer » pour notre défense aérienne – alors les Russes essaient de poursuivre leur terreur par le ciel. Et après 8 mois de guerre, le réservoir des missiles russes commence à se tarir – ils ont trouvé du renfort en Iran. Cette alliance n’aurait jamais vu le jour si vos hommes politiques avaient pris une décision – une décision sur la solution que nous demandions. Israël ne veut pas énerver le Kremlin, et pour cette raison ne nous aide pas à nous défendre contre les armes iraniennes de la Russie ».

Zelensky a ensuite insinué qu’en échange de cette aide militaire, l’Iran demanderait à la Russie de l’aider dans l’avancée de son programme nucléaire, ce qui constitue une véritable menace pour Israël.

Rappelons qu’il y a quelques jours à peine, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a échangé avec son homologue ukrainien. L’échange a été qualifié de positif. Gantz a rappelé que, compte-tenu des contraintes qui s’imposent à lui, Israël ne pourrait pas fournir d’armes à l’Ukraine.