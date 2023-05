Le ministre de la Justice, Yariv Levin, oeuvre depuis plusieurs semaines pour s’assurer du plus large soutien possible à la Knesset, pour le vote des lois relatives à la réforme judiciaire.

Dans ce but, il a engagé également des discussions avec Mansour Abbas, le chef du parti Ra’am. C’est l’information rapportée ce soir (jeudi) par la chaine N12.

D’après la chaine, Abbas serait disposé à soutenir le projet de réforme sous certaines conditions. Il tient à ce que le Likoud cesse d’attaquer son parti et il réclame une influence significative sur certaines mesures de la réforme. Ainsi, Abbas veut avoir un droit de regard et peser sur la question de nomination des juges et sur l’augmentation importante des pouvoirs relatifs à la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe.

En gage de bonne volonté, le ministre Levin a fait passer en lecture préliminaire au sein de la commission ministérielle des lois, une proposition de création d’un hôpital à Sa’hnine, à la demande de Ra’am.

Ces informations ont été officiellement démenties par les principaux concernés.