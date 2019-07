Il y a 43 ans, le gouvernement israélien et Tsahal réussissaient l’un des plus grands et périlleux exploits de l’Histoire de l’Etat d’israël: libérer des dizaines d’otages retenus par des terroristes dans l’aéroport d’Entebbe en Ouganda, à des milliers de kilomètres d’Israël. Les terroristes avaient détourné un avion d’Air France vers ce pays d’Afrique. Lors de l’opération minutieusement préparée et à grands risques, tous les terroristes avaient été éliminés et quelques soldats ougandais tués. Quatre otages y laissèrent malheureusement la vie ainsi que le commandant de l’opération, Yonathan (Yoni) Netanyahou hy »d, le frère de l’actuel Premier ministre.

