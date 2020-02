Tactique pour mobiliser son électorat ou changement réel de d’attitude? En meeting mardi soir à Beit-Shemesh, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a laissé entendre que l’extension de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain, le nord de la mer Morte et les localités juives devra attendre après les élections: « Afin de pouvoir faire avancer tous les importants dossiers en chantier, il faut que le Likoud recueille un maximum de mandats. Il faut que tous les membres et sympathisants du Likoud aillent voter et entraînent leur amis à voter. Si nous gagnons, nous étendrons notre souveraineté sur la vallée du Jourdain, le nord de la mer Morte et toutes les localités juives« . Il a souligné ensuite que pour que cette occasion historique puisse se concrétiser

Le Premier ministre s’est ensuite gaussé de Benny Gantz qui a déclaré qu’il appliquerait la loi israélienne sur ces territoires « en concertation avec les autres parties »: « En concertation avec qui?? Avec l’ONU? Avec l’Union européenne? Avec Ofer Shelah et Yaël German? Ahmad Tibi et Ayman Oudeh accepteront-ils l’extension de la loi israélienne sur Yitzhar ou Itamar?? Ben voyons… »

Sachant que la victoire du Likoud et de la droite est loin d’être acquise, le Premier ministre ferait un parti très risqué en laissant cette question en jachère totale d’ici les élections car ne faut en aucun cas compter sur un gouvernement Gantz-Peretz-Horovitz-Lieberman pour le faire.

Si le Premier ministre n’entame pas le processus encore avant le 2 mars, Israël pourrait se retrouver dans une situation d’avoir raté une opportunité historique d’inscrire définitivement ces territoires juifs dans la carte du pays.

Vidéo:

Photo Gili Yaari / Flash 90