La preuve d’un moment essentiel de l’histoire du peuple juif a été découverte dans le désert de Judée : une rare boîte en bois contenant un petit trésor de 15 pièces d’argent, datées des jours précédant la révolte des Maccabées.

La boîte a été cachée dans la grotte de Muraba’at, il y a environ 2 200 ans, et elle a été découverte lors de fouilles effectuées sur place en mai dernier. Le trésor de pièces de monnaie a depuis fait l’objet de recherches et il sera exposé au public pendant Hanouka au musée des Hashmonaïm, de Modi’in, dans le cadre de la semaine du patrimoine israélien qui se déroule pendant la fête des Lumières.

Les fouilles ont été effectuées dans la grotte de Muraba’at en mars-mai 2022 dans le cadre d’un projet dans le désert de Judée, dirigé par l’Autorité des antiquités d’Israël et le Bureau archéologique de l’administration militaire de Judée-Samarie, en coopération avec le Ministère de Jérusalem et du Patrimoine. Parmi les nombreuses découvertes, la boite en bois a été découverte dans une fissure de la grotte.

Lorsque le couvercle a été retiré, il s’est avéré que la partie supérieure de la boîte était pleine de terre tassée et de petites pierres. Sous cette couche de terre, un grand morceau de tissu de laine violet a été trouvé, recouvrant les 15 pièces d’argent qui étaient disposées avec des morceaux de laine de mouton dans la partie inférieure de la boîte.

Selon le Dr Eitan Klein, qui a étudié les pièces avec le Dr Gabriela Bijovsky, experte en numismatique de l’Autorité des Antiquités d’Israël, « Il est intéressant d’essayer de visualiser la personne qui s’est enfuie dans la grotte et a caché ses biens personnels ici avec l’intention de revenir les récupérer. La personne a probablement été tuée dans les batailles, et n’est pas revenue pour récupérer ses biens qui ont attendu près de 2 200 ans jusqu’à ce que nous les découvrions. Il s’agit d’une découverte absolument unique, la première preuve archéologique claire que les grottes du désert de Judée ont été une scène des activités des rebelles juifs ou des fugitifs dans les premiers jours de la révolte des Maccabées, ou des événements qui y ont conduit ».