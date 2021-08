Une restaurateur de citoyenneté israélienne âgé de 36 ans a été assassiné à coups de couteau à Tanger au Maroc. La police enquête pour déterminer les ciroconstances et le mobile de ce crime. Selon des premiers éléments, le directeur du restaurant cachère avait apporté un repas à un sans-abri, et lorsqu’il s’est présenté à lui, ce dernier se serait levé et l’aurait poignardé à mort.

Le ministère israélien des Affaires étrangères, l’organisation Zaka et les dirigeants de la communauté juive au Maroc travaillent de concert pour faire rapatrier les corps de la victime en Israël.

Cet assassinat intervient dans un climat de tensions entre le Maroc et l’Algérie, les autorités de cette dernière accusant Israël d’inciter les Marocains à la haine de l’Algérie. Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.

Photo Pixabay