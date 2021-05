Le chef de l’opposition commence à sentir qu’il va avoir beaucoup de mal à former une coalition. Lundi après-midi, Yaïr Lapid a adressé un message ferme à Naftali Benett et Gideon Saar : s’ils ne se joignent pas à lui pour former une gouvernement de « changement », il déposera une motion de dissolution de la Knesset. Une telle proposition a déjà été déposée dimanche par le député Issawi Fredj (Meretz), en concertation avec Lapid.

Yaïr Lapid compte finaliser cette semaine les accords de coalition avec d’autres partis de l’opposition, ce qui lui accordera 45 députés (sans les deux partis arabes). L’objectif de Yaïr Lapid, s’il n’arrive pas à former un gouvernement d’ici la fin du délai légal, est d’empêcher que le mandat revienne à la Knesset, ce qui pourrait permettre à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. Toutefois, il n’est pas certain que le président de Yewsh Atid puisse obtenir une majorité pour dissoudre la Knesset.

Photo Miriam Alster / Flash 90