Le Telegraph britannique a publié une information qui aurait dû faire l’effet d’une…bombe! Il révèle qu’en 2015, le MI-5, service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni avait découvert quatre fabriques secrètes d’explosifs dans l’ouest-londonien. Ces fabriques étaient tenues par des membres du Hezbollah pour le compte de l’Iran. Les services secrets y avaient trouvé des tonnes de produits qui une fois transformés en bombes, aurauent pu provoquer de nombreuses victimes et d’énormes dégâts.

Pourquoi la nouvelle n’avait-elle pas été révélée à l’époque? Tout simplement parce que l’accord nucléaire avec l’Iran venait d’être signé, notamment par la Grande-Bretagne sous la pression de l’Administration Obama, et que ce genre de révélations aurait « fait tache »!

A l’époque, le Premier ministre David Cameron et sa ministre de l’Intérieur Theresa May avaient reçu tous les rapports confidentiels concernant ces découvertes mais ils avient préféré taire la chose, même face au Parlement. Il s’agissait aussi d’un dilemme pour le gouvernement britannique qui hésitait encore à inclure le Hezbollah dans la liste des organisations terroristes.

Selon les informations obtenues, ces quatre fabriques implantées sur le sol britannique faisaient partie d’une plus large tentative de l’Iran et du Hezbollah d’installer des infrastructures terroristes dans un certain nombre de pays pour des attentats futurs.

Photo Illustration