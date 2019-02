Des centaines de jeunes appartenant au mouvement de jeunesse Bné Akiva ont participé à une soirée de chants au musée d’Ein Yaël, en mémoire d’Ori Ansbacher hy”d violée et assassinée par un terroriste arabe.

Présent à la soirée, Boaz Bar-Yuda, oncle de la jeune victime a annoncé que les parents avaient ouvert une page Facebook en sa mémoire: “Rajouter de la lumière; Nous poursuivons le chemin d’Ori”. L’objectif est d’y recueillir des témoignages de gens ayant accompli des bonnes actions. Boaz Bar-Yuda a remercié tous ces jeunes gens “venus pleurer, chanter et se renforcer ensemble”.

Parmi les orateurs, le rav Avi Bildstein, rav de Tekoa, une amie d’Ori hy”d au Bné Akiva, la journaliste Sivan Rahav-Meïr, le secrétaire général du Bné Akiva Yaïr Sha’hal et d’autres. Ce dernier a déclaré: “Alors que nos ennemis tentent de semer l’obscurité et le Mal, nous allons rajouter de la lumière. A l’endroit où Ori hy”d a été assassinée par un barbare, nous exigeons un acte qui renforcera notre lien à cette terre, notre peuple et notre Torah. Le peuple de l’Eternité ne craint pas une longue route. Ceci n’est pas seulement un slogan, c’est un mode de vie”.

Vidéo:

Photo Famille