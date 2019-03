Je me promenais tranquillement à Tel Aviv, sous un ciel bleu, quand je les ai vues. Ces bandes lumineuses de faisceaux LED, installées sur le trottoir, au croisement des rues David Bloch et Ibn Gavirol, passent du vert au rouge en synchronisation avec les feux de signalisation. Sachant que nous approchons de Pourim, j’ai pensé que la mairie voulait éclairer les trottoirs et éteindre les lampadaires…Nahafoh’ou!

Pourim approche à grands pas et au fur et à mesure que je vous raconte mes histoires de fantômes vivants, je me dis que je pourrais me déguiser, moi aussi, en Smombie… Le problème, c’est que la plupart d’entre nous est déjà déguisé de la sorte sans le savoir, tous les jours de la semaine… à part le Shabbat, où soudain vous réalisez qu’il y a une vie hors de l’écran, que les gens vous sourient et même vous parlent et que surtout, vous les entendez !

Les amis, je dois vous faire une confidence : le virus de la Smombimania m’a atteint aussi. Pire encore, j’ai en plus la ”Sondagimania”. Toutes les heures j’attends le dernier sondage qui m’informe sur les élections du 9 avril. Mon angoisse, c’est le 10 avril ! On va parler de quoi? Bon là je divague, je préfère m’arrêter et me concentrer sur les vins que je vais commander pour Pourim ! Allez, relevons la tête, rajoutons de la couleur sur nos visages pâles et surtout dans nos idées. Le pays va devenir complètement fou durant quelques jours, mais le plus drôle c’est que personne ne va s’en apercevoir! Pourim Sameah’ !

J’ai d’abord trouvé ça drôle, jusqu’au moment où j’ai relevé la tête et j’ai compris. Ils étaient des milliers, autour de moi, mais eux ne me voyaient pas. Les zombies, la tête baissée, l’air absent, ont envahi la ville qui ne dort jamais. En réalité, il y en a partout, dans chaque maison, dans chaque famille. Non je n’ai pas bu, tout ce que je vous raconte est la pure vérité, ces smombies – contraction des mots ”smartphone” et ”zombie” sont là, parmi nous, parmi vous, en nous !

Alors pour tous ceux qui ont en permanence le nez collé à leur écran, déconnectés du reste du monde, la mairie de Tel Aviv a installé depuis deux semaines, ces fameux ”feux rouges Zombies” au sol. Ça vous étonne? Il y a pourtant lieu de s’inquiéter de ce nouveau phénomène. Au lieu de lever la tête face au monde, vers l’autre ou vers le ciel, on baisse les yeux vers le bas, en direction de ce petit écran qui nous absorbe.

Avraham Azoulay