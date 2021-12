Lors d’une rencontre entre des responsables de Tsahal et des dirigeants du conseil des localités de Judée-Samarie, les premiers ont annoncé aux seconds qu’à la fin de la semaine de deuil de la famille Dimentman, la yeshiva installée à ‘Homesh depuis quinze ans et dans laquelle étudiait Yehouda hy »d sera détruite ! Les représentants de Tsahal ont indiqué que « la politique d’application de la loi de la Hitnatkout, qui interdit toute présence juive sur le site de l’ancien yishouv de ‘Homesh est toujours valable « !

Des membres de l’opposition de droite israélienne mais aussi certains dirigeants de Judée-Samarie ont fait savoir qu’ils feront tout pour empêcher cette récompense faite aux terroristes et cette offense faite à la mémoire de Yehouda Dimentman hy »d et à sa famille.

Pendant ce temps, Ayelet Shaked et Nir Orbach rendaient une visite de condoléances à la famille Dimentman, et la ministre de l’Intérieur déclarait entre autre : « La veuve de Yehouda hy »d a dit combien il aimait étudier à ‘Homesh et combien il lui était important que cet endroit continue à se développer et à prospérer (…) Nous poursuivons la voie empruntée par Yehouda »…

