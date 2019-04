Youval Rotem, directeur-général du ministère des Affaires étrangères a présidé lundi l’inauguration de l’ambassade d’Israël au Rwanda. Il s’agit de la onzième ambassade israélienne qui ouvre sur le continent africain, dans le cadre du « grand retour » d’Israël opéré par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui s’est rendu à quatre reprises dans diverses régions du continent depuis deux ans.

C’est Ron Adam, diplomate chevronné et spécialiste de l’ONU et des questions énergétiques qui représentera Israël à Kigali. Le Rwanda constitue un allié important d’Israël en Afrique et les liens entre les deux pays sont importants dans des domaines comme l’éducation, la promotion de femmes, les sciences et les technologies, l’innovation et l’agriculture. Par ailleurs, Beaucoup de Rwandais, d’origine Tutsie, éprouvent beaucoup de sympathie pour Israël et le peuple juif avec lesquels ils voient un destin commun, après avoir été victimes d’une tentative de génocide par l’ethnie des Hutus en 1994 (Entre 800.00 et 1 million de morts).

Ron Adam a déjà été reçu par le président Paul Kagame ainsi que le ministre rwandais des Affaires étrangères Richard Sezibera. En dehors de l’ambassade, Youval Rotem inaugurera un centre d’excellence agricole, un projet-phare du département de coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, dans lequel les agriculteurs rwandais pourront se familiariser avec les technologies avancées développées en Israël. Un Musée du génocide sera également inauguré.

Parmi les accords conclus lors de la dernière rencontre entre Binyamin Netanyahou et Paul Kagame, une ligne aérienne directe reliera Kigali à Tel-Aviv d’ici quelques mois, ce qui favorisera le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Youval Rotem s’est dit convaincu que l’ouverture de cette ambassade ne renforcera pas uniquement les relations bilatérales mais donnera un essor supplémentaire aux relations israélo-africaines déjà en pleine expansion.

Vidéo:

מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם חנך את שגרירות ישראל בקיגאלי, בירת רואנדה השגרירות ה-11 של ישראל באפריקה.



השגריר הנכנס רון אדם משמש כשגריר הישראלי התושב ה-1 ברואנדה

רותם נועד עם נשיא רואנדה פול קגאמה ועם שה"ח ויחנוך גם מרכז מצוינות חקלאי, פרוייקט דגל של מש"ב.



קרידט: משרד החוץ. pic.twitter.com/hHShMxbkBR — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 1, 2019

Photo Kobi Gideon / GPO