Les vacances vont bientôt se terminer et nos enfants vont commencer une nouvelle année scolaire. Pour les enfants d’âge préscolaire, entrer dans un maon ou un gan pour la première fois ou même y revenir après de longues vacances peut être très difficile.

Et pour nous aussi en tant que parent, cette situation n’est pas facile non plus.

Alors comment peut-on faciliter l’adaptation ou le retour au gan ?

Une préparation émotionnelle

Il est vivement conseillé de parler à l’enfant dans un langage qu’il comprend et adapté à son âge. Il faut lui expliquer que dans quelques jours, il va aller au maon ou au gan. On va lui dire par exemple comment s’appelle sa ganenet, on va partager avec l’enfant nos expériences positives quand nous aussi nous étions enfant.

En bref il faut réduire l’effet de surprise et l’incertitude.

Les enfants, à tout âge, comprennent tout et sont sensibles à leur environnement. Donc une bonne préparation émotionnelle et verbale facilite l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle réalité.

Une préparation physique

Environ deux semaines avant la rentrée il faut habituer l’enfant au rythme du gan.

Par exemple, les repas et la sieste se feront aux mêmes heures qu’au gan. Il est bon pour l’enfant de se coucher tôt et de se lever tôt aussi.

Ces éléments préparent physiquement l’enfant à son nouveau rythme, ce qui facilitera son adaptation. Les sensations physiques telles que la faim et la fatigue affectent le corps de manière significative pour les enfants en bas âge ; ne négligez pas l’importance de la préparation physique.

Une préparation technique

Si on vous a demandé du matériel pour le gan (sac, vêtements, couverture etc.), essayez d’acheter ces objets à l’avance, et faites participer votre enfant autant que possible à ces achats. Si c’est un bébé, vous pouvez lui montrer et lui expliquer que ces objets sont pour sa rentrée au gan. Si c’est un enfant un peu plus grand, il peut choisir son sac ou sa couverture afin de faire de sa rentrée une expérience amusante et positive. Cela peut paraitre technique, mais dans la pratique, plus on se prépare pour une nouvelle situation, plus l’adaptation est facile.

Une préparation pour le parent lui-même

Oui, les parents doivent également se préparer pour la rentrée de leurs jeunes enfants. Ce n’est pas toujours facile pour un papa ou une maman de se séparer de leurs enfants. Il arrive que les parents ressentent des difficultés ou de la culpabilité lors de la séparation et c’est naturel, car c’est une étape importante dans la vie d’un enfant et d’un parent. Les parents peuvent partager leurs sentiments avec leur conjoint, ami, ou un membre de leur famille.

Grâce à ces quatre étapes, votre enfant et vous-mêmes serez prêts pour la nouveauté de la rentrée.

Bien sûr, vous n’éviterez pas quelques pleurs et difficultés, mais vous pourrez ainsi les réduire.

Soyez présents pour votre enfant, embrassez-le, encouragez-le avec des mots gentils, montrez-lui ses nouveaux amis, sa jolie classe et sa ganenet, acceptez vos émotions, et votre enfant se sentira en confiance, la séparation sera alors plus facile.

Bonne chance.

Judith Bellaiche-Levy, conseillère parentale pour la petite enfance de 0 à 6 ans,

Maîtrise de l’université de Jérusalem.

054-5433308

Jlgilharach@gmail.com