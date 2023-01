Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, s’est envolé ce matin (mercredi) pour Bruxelles. Il doit effectuer une visite officielle auprès des représentants de l’Union européenne dans le cadre des commémorations de la journée internationale pour le souvenir des victimes de la Shoah.

Il a commencé sa visite par une rencontre avec la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lors de leur réunion, les présidents ont discuté des relations entre Israël et l’UE, qui se déclinent dans les domaines du commerce, de l’agriculture, du tourisme et de l’aviation, ainsi que de la R&D et de la culture, et des moyens d’approfondir la coopération dans d’autres domaines, tels que l’énergie, la sécurité alimentaire, le climat, etc.

Au début de leur rencontre, le Président Itshak Herzog a déclaré : »Merci, Madame la Présidente, c’est à nouveau un honneur de vous voir ici. Et c’est un honneur de vous voir après votre visite en Israël ; ce fut une visite merveilleuse, dont nous nous souvenons tous, car vous êtes une véritable amie. Je tiens également à vous remercier de tout cœur de perpétuer la mémoire de la Shoah. L’Union européenne et Israël sont des partenaires stratégiques à bien des égards. Nous avons des défis communs et il existe tellement de problèmes sur lesquels nous pouvons travailler ensemble pour aider l’humanité. Les étudiants Erasmus ne sont que le parfait exemple de la façon dont nous pouvons construire ensemble les générations futures ».

Le président Herzog a évoqué la menace iranienne : »L’un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés est l’Iran. Je pense qu’il est clair maintenant qu’il l’est aussi pour l’Europe: l’Iran combat les citoyens ukrainiens en fournissant des drones et des armes meurtrières, met le monde en danger dans sa courses au nucléaire, en tuant et en torturant ses propres citoyens, et nous pensons qu’il est temps que l’Europe adopte une position très ferme à l’égard de l’Iran, car il s’agit d’un défi non seulement pour Israël, la région, le Moyen-Orient, mais aussi pour l’Europe et le monde. Les accords d’Avraham ont apporté un énorme changement, comme vous l’avez vu et entendu, Madame la Présidente. C’est un changement radical dans les relations internationales, peut-être le seul développement positif sur la scène internationale ces derniers temps. Nous allons de l’avant, nous recherchons davantage de partenaires dans les accords d’Avraham pour qu’ils fassent souffler un vent nouveau dans la région ».

Enfin, le président Herzog a remercié la présidente von der Leyen et a déclaré : « Et enfin, je tiens à vous remercier, Madame la présidente, pour la lutte contre l’antisémitisme. Cette bête immonde se lève dans le monde et en Europe, malheureusement. Et alors que nous célébrons demain la Journée internationale du souvenir de la Shoah, je pense qu’il est symbolique que je sois ici avec vous, confirmant notre ferme engagement à combattre l’antisémitisme et la haine où qu’ils se trouvent ».

La présidente Ursula von der Leyen s’est adressée au Président Herzog : « Bien sûr, je me souviens très bien de ma visite l’année dernière en Israël, et vous étiez un hôte merveilleux, c’est donc un plaisir et un honneur de vous accueillir ici. L’année dernière, je me souviens que nous avons repris le Conseil d’association, nous avons signé le mémorandum trilatéral sur l’énergie, mais je pense que si j’examine nos relations, l’expression la plus forte de l’amitié entre Israël et l’Union européenne sont les 15 000 étudiants Erasmus qui viennent de l’Union européenne en Israël, mais aussi d’Israël dans l’Union européenne, et je pense donc que c’est le signe le plus éclatant de notre amitié. C’est merveilleux de vous avoir ici ! »

Le Président Herzog doit prononcer un discours demain (jeudi) devant le Parlement européen à l’occasion de la journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah.